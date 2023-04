Napoli furioso per l’arbitraggio di Kovacs | nel dopo gara proteste anche verso Rosetti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... furioso_george : @lasacrasillaba @fulviogiuliani Il problema è stato nella gestione dei cartellini. A pari intensità di interventi i… - Spazio_Napoli : Un Luciano #Spalletti furioso nel post partita di #MilanNapoli tornando sugli episodi accaduti al #Maradona in camp… - MilanSpazio : Calabria furioso con l’arbitro: “Ammonizione insensata, sono il capitano perché non posso parlare?” - MarekNapoli : RT @cn1926it: #Elmas furioso: “L’arbitraggio di questa sera? Mai vista una cosa simile” - cn1926it : #Elmas furioso: “L’arbitraggio di questa sera? Mai vista una cosa simile” -

MILANO - Leao nel primo tempo di Milan - Napol i si è resto protagonista di una cavalcata strepitosa sulla fascia sinistra che avrebbe meritato il gol, e che invece si è spenta con il pallone a pochi ...

Leao rompe la bandierina durante Milan-Napoli, Spalletti furioso in panchina Corriere dello Sport

Gara scoppiettante nei primi minuti di gioco, un difensore nel mirino dei tifosi per l’inizio sottotono e qualche disattenzione di troppo in fase di ripiegamento La gara di questa sera tra Milan e ...Luciano Spalletti furioso nel dopo partita di Milan Napoli. L’allenatore non ha apprezzato l’arbitraggio di Kovacs in occasione della gara d’andata dei quarti di Champions. L’allenatore azzurro ha con ...