Napoli fa ostaggi, se n’è accorto anche Spalletti (a proposito dei tifosi). Benvenuto nel club (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono diversi secoli che Napoli fa ostaggi. L’ultimo, in ordine cronologico, è quello denunciato dall’allenatore della squadra di calcio cittadina: la sua rosa. Quella di atleti, ottimi professionisti, ragazzi sensibili e primi in classifica, che nulla hanno sinora chiesto al pubblico pagante e che pure ne sono divenuti merce di riscatto – come ogni altra cosa, negli scorsi trecento e più anni, abbia provato a farsi disperatamente strada tra le mura cittadine finendo per mendicare sempre nulla altro che una tregua. Il popolo napoletano, a quanto pare, possiede l’innata capacità di saper inventarsi la giornata, richiede spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia eppure non sa compilare un modulo per autorizzare uno striscione sugli spalti e, dopo aver lamentato per anni l’assenza di necessarie latrine allo stadio, a valle di un trentennio di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono diversi secoli chefa. L’ultimo, in ordine cronologico, è quello denunciato dall’allenatore della squadra di calcio cittadina: la sua rosa. Quella di atleti, ottimi professionisti, ragazzi sensibili e primi in classifica, che nulla hanno sinora chiesto al pubblico pagante e che pure ne sono divenuti merce di riscatto – come ogni altra cosa, negli scorsi trecento e più anni, abbia provato a farsi disperatamente strada tra le mura cittadine finendo per mendicare sempre nulla altro che una tregua. Il popolo napoletano, a quanto pare, possiede l’innata capacità di saper inventarsi la giornata, richiede spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia eppure non sa compilare un modulo per autorizzare uno striscione sugli spalti e, dopo aver lamentato per anni l’assenza di necessarie latrine allo stadio, a valle di un trentennio di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Napoli fa ostaggi, se n’è accorto anche Spalletti (a proposito dei tifosi). Benvenuto nel club Non capire la viole… - Pall_Gonfiato : Spalletti avvisa la tifoseria del #Napoli - carlocc63 : RT @napolista: #Spalletti: «Mai più ostaggi al Maradona. Se avremo di nuovo lo stadio senza tifo, mi alzo e vado a casa» In conferenza: «I… - Salvato95551627 : RT @napolista: #Spalletti: «Mai più ostaggi al Maradona. Se avremo di nuovo lo stadio senza tifo, mi alzo e vado a casa» In conferenza: «I… - gaetanostaglian : RT @napolista: #Spalletti: «Mai più ostaggi al Maradona. Se avremo di nuovo lo stadio senza tifo, mi alzo e vado a casa» In conferenza: «I… -