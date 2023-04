Napoli | Elmas | “Abbiamo fatto una buona partita | dovremo ripeterla al Maradona”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEljifha parlato ai microfoni di Sky Sport ai margini della sfida Champions persa contro il Milan.sul match di stasera ha detto: “Quando siamo arrivati qua, sapevamo che il Milan fosse una squadra forte.unaal”. Unadi ritorno che avrà due assenze importanti, Anguissa e Kim. Al riguardo il centrocampista macedone ha detto: “Tutte le partite sono dure e mancheranno giocatori importanti, marialzarci subito e vedremo cosa farà il mister al”.nella sfida di stasera ha dovuto interpretare un ruolo inedito per lui, quello di prima punta. Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : Elmas: 'Mai visto un arbitraggio così. Stessi falli ma i cartellini gialli solo per il Napoli' - anperillo : Ci siamo! Arriva la prima grande sfida di #ChampionsLeague tra #Milan e #Napoli. Formazioni ufficiali: #Pioli punta… - MilanPress_it : La critica all'arbitro di #Elmas ad Infinity nel post di #MilanNapoli ????? - MarekNapoli : RT @cn1926it: #Elmas furioso: “L’arbitraggio di questa sera? Mai vista una cosa simile” - Salvato95551627 : RT @corradone91: Quanto è mancato #Osimhen al #Napoli. Predominio territoriale nella prima mezz'ora con un buco al centro del tridente (mal… -

E' lui a provare ad accendere con qualche iniziativa il, poi cala alla distanza, merito anche della difesa avversaria. ( 36' st Ndombele sv )5 Spalletti lo mette lì davanti come falso ......anche conabbiamo creato tante occasioni. Siamo fiduciosi, non siamo quelli della partita di campionato, ma ce la giochiamo alla pari". Così ai microfoni di Prime Video il capitano del, ......Giovanni Di Lorenzo ha parlato ad Amazon Prime nel post partita di Milan -. Ecco le sue parole. 'Sicuramente venire a giocare qui senza una punta di ruolo non è facile, ma anche con...

Le pagelle del Napoli: Elmas pesce fuor d'acqua, Kvara non incide mai - Sportmediaset Sport Mediaset

Al termine della partita contro il Milan, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ... “Sicuramente venire a giocare qui senza una punta di ruolo non è facile, ma anche con Elmas abbiamo creato ...Queste le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport dal calciatore di proprietà del Napoli, dopo l’amara sconfitta contro il Milan: “Già sapevamo quando siamo arrivati qua, prima della partita, che ...