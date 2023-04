Napoli | Di Lorenzo | “Venire a giocare qui senza una punta di ruolo non è facile”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovanni Di, difensore e capitano del, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime dopo la sconfitta con il Milan per 1-0. Diha dichiarato: “Sicuramentequiunadinon è, ma anche con Elmas abbiamo creato tante occasioni. Siamo fiduciosi, non siamo quelli della partita di campionato, ma ce la giochiamo alla pari“. Diha poi parlato del ritorno: “Ha fatto tanti interventi, è un grande portiere, ma abbiamo messo in campo un bell’atteggiamento. Mi lascia ben sperare per il ritorno“. Il capitano si è poi espresso sulle assenze di Anguissa e Kim per la gara del Maradona: “Siamo una rosa di qualità, per passare il turno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions:Di Lorenzo, buon atteggiamento, fiduciosi per ritorno' Capitano Napoli: 'Al Maradona ce la giochiamo alla pari' - Salvato95551627 : RT @MilanPress_it: Le parole di #DiLorenzo a Infinity dopo #MilanNapoli ????? - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Di Lorenzo: 'Abbiamo giocato bene e siamo fiduciosi per il match di ritorno' - milansette : Napoli, Di Lorenzo a Sky: 'Dispiace per la sconfitta, ma siamo fiduciosi per il ritorno. L'abitro? Gestione dei car… - MilanPress_it : Le parole di #DiLorenzo a Infinity dopo #MilanNapoli ????? -

DI7 Stringe al centro dopo che la magia del 10 rossonero spacca in due il. E dal suo lato spunta Bennacer. Ma sempre attento, quando può anche attaccante aggiunto, generoso e di ...Le pagelle del(di Daniele Petroselli) MERET 6 Serata impegnativa come non mai in stagione. Risolve come può un paio di occasioni, può davvero poco sul gol di Bennacer. DI6 Pensa ...Così ai microfoni di Prime Video il capitano del, Giovanni Di, commenta il ko in casa del Milan nell'andata dei quarti di Champions. "Stasera abbiamo messo in campo un bell'...

Milan-Napoli, Di Lorenzo: "Abbiamo fatto una gran partita, fiducioso per il ritorno" Fantacalcio ®

Si inventa Elmas e Zielinski praticamente coppia d’attacco. Ritrova la corsa dei suoi uomini migliori, tatticamente imposta un Napoli che non rinuncia mai al possesso anche senza avere là davanti un ...Il miglior portiere del campionato e non solo. Decisivo su Zielinski, Elmas e Di Lorenzo. Ora si capisce quant’è mancato al Milan in fatto di punti e sicurezza.