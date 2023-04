Napoli | De Laurentiis tende la mano ai tifosi | «Oggi al Ministero | troviamo una soluzione»

(Di giovedì 13 aprile 2023) «Arbitraggio contro? Diamo fastidio a Uefa e Fifa» dice Aurelio De, patron deldeluso come tutti iper la sconfitta arrivata in casa del Milan nella prima...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : #Spalletti dica ai ragazzi di guardare queste immagini a loop mattina, pomeriggio, sera, notte. Lo facciano anche… - sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis: 'Pensiamo di realizzare una serie tv sullo Scudetto con CBS' - sscnapoli : Il Napoli precisa che le dichiarazioni del Presidente De Laurentiis in relazione alla presunta acquisizione di Sky,… - Salvato11163877 : RT @MattBest__: Martedì servirà la prima rimonta europea e la terza in generale dell’era De Laurentiis (sfide andata/ritorno). Tolte le 2 s… - Vittoriog82 : RT @SandroSca_rpa: Scandaloso arbitraggio in Milan-Napoli con l'arbitro palesemente inviato da Ceferin allo scopo di colpire il Napoli e De… -

Commenta per primo L'astio tra Dee una parte dei tifosi non sta giovando alin queste ultime partite. Ha sbottato ieri in conferenza stampa Spalletti che chiede la presenza dei supporters azzurri allo stadio. ...Vale pere per tutti. Perfino per De. E 'perfino' vale per l'uomo che non riesce proprio ad amare né a farsi amare da. Non vale per il presidente - manager che, numeri alla ......30 Modena - Parma BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - Monaco 19:30 Barcelona - Valencia 19:30 Partizan - Panathinaikos Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Bologna - Milan 18:00- ...

De Laurentiis a telefono con un tifoso: "Allo stadio bisogna tifare, oggi vado al Ministero per risolvere" | VIDEO CalcioNapoli24

«Arbitraggio contro Diamo fastidio a Uefa e Fifa» dice Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli deluso come tutti i tifosi per la sconfitta arrivata in casa del Milan nella prima delle due sfide ...azienda cinematografica italiana con a capo Aurelio e Luigi De Laurentiis. Dopo aver prelevato i Galletti dalla Serie D, la famiglia proprietaria anche del Napoli ha contribuito alle diverse ...