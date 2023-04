Napoli, clamoroso Spalletti: «Atmosfera tifosi al ritorno? Se succedono le stesse cose dell’andata lascio la panchina» (Di giovedì 13 aprile 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di andata perso contro il Milan Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Atmosfera tifosi ritorno – «Non lo so, però come mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio in quella maniera contro il Milan al di là del risultato non lo immaginate. Stiamo vincendo il campionato dopo 33 anni, giochiamo una partita fondamentale vedere un tutti contro tutti è una roba che non riuscirò mai a capire e che mi porterò sempre dentro. Se al ritorno succede la stessa cosa prendo e vado a casa, lascio la panchina. Perché è una cosa inspiegabile. I ragazzi sono sensibili a quello che gli succede intorno e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di andata perso contro il Milan Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa.– «Non lo so, però come mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio in quella maniera contro il Milan al di là del risultato non lo immaginate. Stiamo vincendo il campionato dopo 33 anni, giochiamo una partita fondamentale vedere un tutti contro tutti è una roba che non riuscirò mai a capire e che mi porterò sempre dentro. Se alsuccede la stessa cosa prendo e vado a casa,la. Perché è una cosa inspiegabile. I ragazzi sono sensibili a quello che gli succede intorno e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maldinismovero2 : @Carloalvino @ChampionsLeague Napoli ha giocato meglio senza dubbio, ma all'andata il Milan aveva giocato meglio e… - MSpekled : Due partite in cui il guizzo di Brahim li apre come una scatoletta di tonno. Quel pressing che fanno 8volte su 10 l… - RiccardoMele72 : @realvarriale Le ammonizioni c’erano tutte però come giustamente rimarcava Lei manca un clamoroso rigore per il Mil… - Marlowe99388026 : @sunday_ky @biscone69 @ChampionsLeague L’arbitro di Milan - Napoli in Champions e’ stato pessimo. Il responsabile n… - MarcoGalletti17 : @Gazzetta_it Ha ragione Spalletti, arbitro inguardabile , ha gestito le ammonizioni in maniera vergognosa danneggia… -