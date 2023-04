Napoli candidata a Città Creativa Unesco | incontro al Ministero Tra i partecipanti Marinella a Bennato

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ieri a Roma, nella sede deldella cultura, il ministro Gennaro Sangiuliano ha incontrato i rappresentanti del Comune di, alcune delle personalità che rappresentano le eccellenze napoletane e i parlamentari a sostegno della candidatura del capoluogo partenopeo a. Così il Mic in una nota in cui si riferisce che all’erano presenti, tra gli altri, Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune diin rappresentanza del sindaco Gaetano Manfredi, Luciano Cannito, consigliere del cda del Mercadante, Maurizio, imprenditore, Ulderico Pinfildi, artigiano dell’arte presepiale, Giuseppe Ascione, proprietario dell’azienda leader nella fabbricazione del corallo, Fabio De Bernardo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolicittametr : Metronapoli - Città Creative UNESCO, candidata Napoli. Ministro: “Creativa come nessun luogo al mondo” - VesuvioLive : Città Creative UNESCO, candidata Napoli. Ministro: “Creativa come nessun luogo al mondo” - rep_napoli : Napoli candidata a città Creativa Unesco, incontro al Mic [aggiornamento delle 22:30] - Napolikeit : Napoli candidata per Euro 2032, ristrutturazione Stadio Maradona #napoli #Stadio_Maradona - antonellaa262 : La città di Napoli è candidata ufficialmente a ospitare le partite degli Europei 2032. #maradona #stadiomaradona… -

" Accolgo con entusiasmo l'idea che viene da importanti e produttivi soggetti della città di, che vogliono candidare la Capitale del Sud alla rete delle Città Creative Unesco. Non esiste al ...Le altre città designate a ospitare la fase finale dell'Europeo sono Milano, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Roma,, Bari e Cagliari. Palermo continuerà a essere coinvolta nell'iter a ...... trasporti e sicurezza, tutti settori emergenziali per, come anche le varie promozioni a cui la città èattraverso il Ministero della Cultura come anche quello del Made in Italy. ...

Napoli candidata a città Creativa Unesco, incontro al Mic La Repubblica

Ieri a Roma, nella sede del Ministero della cultura, il ministro Gennaro Sangiuliano ha incontrato i rappresentanti del Comune di Napoli, alcune delle personalità che rappresentano le eccellenze napol ...Non è e non deve essere costume di chi si candida a vincere uno scudetto, e incidentalmente a far strada in Champions League, mettersi lì a cercare scusanti e giustificazioni ...