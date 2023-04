Napoli, buone notizie per Spalletti: Osimhen lavora parzialmente con il gruppo (Di giovedì 13 aprile 2023) All’indomani della partita valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League, che ha visto il Milan battere il Napoli per 1-0, la squadra partenopea è subito tornata a lavoro al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la prossima partita di campionato contro l’Hellas Verona. Formazione Napoli @livephotosport Nonostante il grande vantaggio accumulato in classifica, di ben 16 punti sulla seconda, Spalletti vuole evitare cali di tensione e punta al riscatto già nella sfida contro l’Hellas Verona. Una vittoria darebbe la giusta iniezione di fiducia per affrontare la sfida di ritorno con il Milan. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli @livephotosport Come comunicato dalla stessa società sui propri canali ufficiali, la squadra è stata divisa in due gruppi nell’allenamento ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 13 aprile 2023) All’indomani della partita valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League, che ha visto il Milan battere ilper 1-0, la squadra partenopea è subito tornata a lavoro al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la prossima partita di campionato contro l’Hellas Verona. Formazione@livephotosport Nonostante il grande vantaggio accumulato in classifica, di ben 16 punti sulla seconda,vuole evitare cali di tensione e punta al riscatto già nella sfida contro l’Hellas Verona. Una vittoria darebbe la giusta iniezione di fiducia per affrontare la sfida di ritorno con il Milan. Luciano, allenatore del@livephotosport Come comunicato dalla stessa società sui propri canali ufficiali, la squadra è stata divisa in due gruppi nell’allenamento ...

