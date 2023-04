Napoli, buone notizie per Osimhen: assente un centrocampista alla seduta (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Napoli pubblica buone notizie per Victor Osimhen: assente un centrocampista alla seduta dopo la partita di Milano Victor Osimhen migliora giorno dopo giorno e ci sono ottime possibilità di vederlo giocare martedì contro il Milan. L’attaccante nigeriano sta seguendo il programma di recupero e, nel report odierno, il Napoli ha rivelato dell’allenamento svolto in parte col gruppo e in parte individuale in campo. Quindi, salgono le quotazioni per l’ex Wolfsburg: la notizia che i tifosi speravano. L’attaccante del Napoli Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo Questo è il report ufficiale dell’ufficio comunicazione del Napoli: “Dopo la gara di Milano in Champions ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilpubblicaper Victorundopo la partita di Milano Victormigliora giorno dopo giorno e ci sono ottime possibilità di vederlo giocare martedì contro il Milan. L’attaccante nigeriano sta seguendo il programma di recupero e, nel report odierno, ilha rivelato dell’allenamento svolto in parte col gruppo e in parte individuale in campo. Quindi, salgono le quotazioni per l’ex Wolfsburg: la notizia che i tifosi speravano. L’attaccante delha svolto parte del lavoro in gruppo Questo è il report ufficiale dell’ufficio comunicazione del: “Dopo la gara di Milano in Champions ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Napoli, buone notizie per Osimhen: assente un centrocampista alla seduta #CalcioNapoli #OSIMHEN #ForzaNapoliSempre - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, buone notizie da Osimhen: oggi ha lavorato parzialmente in gruppo. Out Gaetano - TuttoMercatoWeb : Napoli, buone notizie da Osimhen: oggi ha lavorato parzialmente in gruppo. Out Gaetano - Freddo1972 : @Frias56946262 @gippu1 @GabriVernucci @Guidolino8 Il Napoli ieri ha subito due contropiedi ed un calcio d'angolo. E… - NicolaNobile4 : Buongiorno ??, 'non rimandare mai a domani ciò che si può fare oggi' , oggi la consueta passeggiata ??, ieri il Napo… -