Mutuo casa 2023: rate crescono ancora. Uno sguardo alle cifre (Di giovedì 13 aprile 2023) Mutuo casa 2023: allarmanti le cifre emerse nell’ultimo dossier sul tema della Banca d’Italia. I tassi di interesse che pesano sulle rate dei piani di ammortamento dedicati all’acquisto di immobili salgono oltre il 4%. Si prepara una vera e propria stangata quest’anno per chi ne ha acceso uno. Le cifre più significative. Inflazione 2023: calo ma niente tregua per carrello della spesa. Dati Mutuo casa 2023: continuano a salire i costi a causa del rialzo dei tassi di interesse decretato dalla Banca Centrale Europea. A fornire cifre più precise è la Banca d’Italia: a febbraio, il Taeg (quindi il tasso di interesse comprensivo delle spese accessorie) per chi volesse sottoscrivere un ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 13 aprile 2023): allarmanti leemerse nell’ultimo dossier sul tema della Banca d’Italia. I tassi di interesse che pesano sulledei piani di ammortamento dedicati all’acquisto di immobili salgono oltre il 4%. Si prepara una vera e propria stangata quest’anno per chi ne ha acceso uno. Lepiù significative. Inflazione: calo ma niente tregua per carrello della spesa. Dati: continuano a salire i costi a causa del rialzo dei tassi di interesse decretato dalla Banca Centrale Europea. A fornirepiù precise è la Banca d’Italia: a febbraio, il Taeg (quindi il tasso di interesse comprensivo delle spese accessorie) per chi volesse sottoscrivere un ...

Mutui green sempre più richiesti, ecco perché: rate, come funzionano
Nel 2022, infatti, la richiesta di questo tipo di finanziamento per la casa è stata pari al 7% del totale, vale a dire circa il 15% in più rispetto a quello degli immobili legati ad un mutuo tradizionale. La procedura di richiesta di un mutuo green prevede che il finanziamento venga concesso per l'acquisto di una casa, ma solo se e quando l'immobile, a seguito di un intervento di riqualificazione, riuscirà a migliorare la propria prestazione energetica di almeno il 30%.

I tassi dei mutui sfondano il 4%. Così il mercato immobiliare non regge