Mutui | stangata continua | la corsa al rialzo non si ferma

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il costo deivola e laper le famiglie supera i 3.000 euro. La politica monetaria della Bce si fa sentire:sempre più cari, difficoltà a pagare le rate e a ottenerli e il mercato immobiliare in rin. I tassi di interesse sui prestiti alle famiglie per compare casa, comprensivi delle spese accessorie (Taeg) hanno superato il 4%. L’ultima rilevazione di Banca d’Italia calcola i tassi al 4,12% a febbraio. Non si vedevano queste cifre da undici anni. Da quell’ottobre 2012, quando si toccò il 4%, poi i tassi sono sempre scesi, in parallelo alla politica monetaria dei tassi zero. Poi con l’inversione di tendenza di Francoforte negli ultimi anni, i tassi suihanno iniziato a risalire fino al 4,12% di oggi. E i dati di febbraio di Bankitalia non tengono presente l’ultimo ...