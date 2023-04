Mutui green sempre più richiesti, ecco perché: rate, come funzionano (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – Mutui green per acquisto o ristrutturazione. La richiesta di questo tipo di finanziamento sale, perché? E come funziona? Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, nel 2022 la richiesta è stata pari al 7% del totale e chi ha presentato domanda ha cercato di ottenere, in media, circa 150.000 euro, vale a dire circa l’11% in più rispetto ai Mutui tradizionali. “I Mutui green iniziano a rappresentare una quota significativa del mercato e sono destinati a crescere ulteriormente in futuro, soprattutto se pensiamo a norme come la direttiva Ue sull’efficientamento energetico delle abitazioni”, spiega Ivano Cresto, Managing director prodotti di finanziamento di Facile.it, che sottolinea: “Le ragioni del successo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) –per acquisto o ristrutturazione. La richiesta di questo tipo di finanziamento sale,? Efunziona? Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it –.it, nel 2022 la richiesta è stata pari al 7% del totale e chi ha presentato domanda ha cercato di ottenere, in media, circa 150.000 euro, vale a dire circa l’11% in più rispetto aitradizionali. “Iiniziano a rappresentare una quota significativa del mercato e sono destinati a crescere ulteriormente in futuro, soprattutto se pensiamo a normela direttiva Ue sull’efficientamento energetico delle abitazioni”, spiega Ivano Cresto, Managing director prodotti di finanziamento di Facile.it, che sottolinea: “Le ragioni del successo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Mutui green sempre più richiesti, ecco perché: rate, come funzionano - News24Italy : #Mutui green sempre più richiesti, ecco perché: rate, come funzionano - fisco24_info : Mutui green sempre più richiesti, ecco perché: rate, come funzionano: (Adnkronos) - La procedura di richiesta non v… - AgenziaOpinione : - MRambo29 : Stangata sui mutui. A febbraio sono schizzati oltre il 4% La prossima stangata sarà la #casa. Chi non avrà soldi pe… -

Mutui green sempre più richiesti, ecco perché: rate, come funzionano Mutui green per acquisto o ristrutturazione. La richiesta di questo tipo di finanziamento sale, perché E come funziona Secondo l'osservatorio congiunto Facile.it " Mutui.it, nel 2022 la richiesta è ... Mutui, il mercato si fa sempre più green Rappresentano ormai il 7% delle richieste e 4 domande su 10 arrivano da under 36: si consolida sempre più il mercato dei mutui green. Nel 2022, infatti, la richiesta di questo tipo di finanziament o per la casa è stata pari al 7% del totale e chi ha presentato domanda ha cercato di ottenere , in media, circa 150.000 ... Le case Green ora bloccano anche i mutui, il mercato immobiliare trema Le case Green rischiano di mettere un freno anche ai mutui, ecco i motivi Di recente, alla Camera dei Deputati, il direttore dell'Associazione Bancaria Italiana, Giovanni Sabatini, ha lanciato l'... per acquisto o ristrutturazione. La richiesta di questo tipo di finanziamento sale, perché E come funziona Secondo l'osservatorio congiunto Facile.it ".it, nel 2022 la richiesta è ...Rappresentano ormai il 7% delle richieste e 4 domande su 10 arrivano da under 36: si consolida sempre più il mercato dei. Nel 2022, infatti, la richiesta di questo tipo di finanziament o per la casa è stata pari al 7% del totale e chi ha presentato domanda ha cercato di ottenere , in media, circa 150.000 ...Le caserischiano di mettere un freno anche ai, ecco i motivi Di recente, alla Camera dei Deputati, il direttore dell'Associazione Bancaria Italiana, Giovanni Sabatini, ha lanciato l'... Mutui green sempre più richiesti, ecco perché: rate, come funzionano Adnkronos Mutui, il mercato si fa sempre più green Le ragioni del successo sono diverse; l’aumento, da un lato, della platea di abitazioni che possono accedere a questo tipo di finanziamento, dall’altro del numero di istituti di credito che offrono mu ... Mutui green sempre più richiesti, ecco perché: rate, come funzionano (Adnkronos) - Mutui green per acquisto o ristrutturazione. La richiesta di questo tipo di finanziamento sale, perché E come funziona Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, nel 2022 l ... Le ragioni del successo sono diverse; l’aumento, da un lato, della platea di abitazioni che possono accedere a questo tipo di finanziamento, dall’altro del numero di istituti di credito che offrono mu ...(Adnkronos) - Mutui green per acquisto o ristrutturazione. La richiesta di questo tipo di finanziamento sale, perché E come funziona Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, nel 2022 l ...