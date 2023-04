Musica Libera è il nuovo singolo di Piero Pelù con Alborosie: la data di uscita (Di giovedì 13 aprile 2023) Il nuovo singolo di Piero Pelù è Musica Libera con un ospite speciale. A questo giro il rocker fiorentino si affianca al produttore e beatmaker Alborosie, già frontman e fondatore dei Reggae National Tickets che abbiamo già apprezzato in duetto con Caparezza nella hit Legalize The Premier del rapper e cantautore pugliese. Il nuovo singolo di Piero Pelù con Alborosie sarà fuori il 21 aprile 2023 ed è già disponibile in pre-save e pre-add. Per il frontman dei Litfiba è un glorioso ritorno dopo l’ultimo singolo Sete Di Vita con il quale ha partecipato sia come autore che come attore nel film I Cassamortari di Claudio Amendola. Il suo ultimo album è Pugili Fragili ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Ildicon un ospite speciale. A questo giro il rocker fiorentino si affianca al produttore e beatmaker, già frontman e fondatore dei Reggae National Tickets che abbiamo già apprezzato in duetto con Caparezza nella hit Legalize The Premier del rapper e cantautore pugliese. Ildiconsarà fuori il 21 aprile 2023 ed è già disponibile in pre-save e pre-add. Per il frontman dei Litfiba è un glorioso ritorno dopo l’ultimoSete Di Vita con il quale ha partecipato sia come autore che come attore nel film I Cassamortari di Claudio Amendola. Il suo ultimo album è Pugili Fragili ...

