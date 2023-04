Musetti sogna la rivincita contro Djokovic | per batterlo servirà un’impresa

(Di giovedì 13 aprile 2023) Uno dei terzi turni più attesi del Masters 1000 di Montecarlo 2023 è finalmente realtà. Il numero uno al mondo Novaksfiderà sul Court Rainier III l’azzurro Lorenzo, sedicesima testa di serie, in una sfida che si preannuncia avvincente. Nessuno dei due arriva a quest’appuntamento al meglio, aumentando esponenzialmente dunque le possibilità di assistere a un match dall’esito incerto. “Incerto” è però un aggettivo da usare con grande cautela quando da un lato della rete c’è il serbo, capace di dominare anche quando è al 70%. Ed è proprio quello che si aspettano i bookmakers, che pagano una vittoria dicinque volte la posta in palio. Nonostante unlontano dalla sua miglior forma, che all’esordio ha faticato notevolmenteil qualificato Gakhov, appare difficile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgiproNews : Tennis, Atp Montecarlo: Sonego sogna l’impresa contro Medvedev, Musetti favorito nel derby italiano con Nardi - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Montecarlo: Sonego sogna l’impresa contro Medvedev, Musetti favorito nel derby italiano con Nardi https://t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Montecarlo: Sonego sogna l’impresa contro Medvedev, Musetti favorito nel derby italiano con Nardi https://t… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Montecarlo: Sonego sogna l’impresa contro Medvedev, Musetti favorito nel derby italiano con Nardi https://t… - napolimagazine : Tennis, ATP Montecarlo: Sonego sogna l’impresa contro Medvedev, Musetti favorito nel derby italiano con Nardi -

T ornando al simpatico Ghakov , che oradi giocare almeno le "quali" agli Slam perché "... Sul campo dei Principicontro Kecmanovic. A Napoli, semifinale, vinse Lorenzo. Ma sulla roulette ...... in programma lunedì, a Sonego tocca Frances Tiafoe, n.14 Atp, l'americano cheun tennis in stile Nba. La scappata a vedere un match dei Miami Heats invece non è servita a Lorenzoper ...Il 1° turno degli italiani agli Australian Open Berrettini vs Murray Sinner vs Edmundvs ... Ma attenzione a Nick Kyrgios, chedi diventare il primo australiano a trionfare nello Slam ...

A che ora gioca Musetti con Djokovic giovedì Quando e dove vedere in tv l'ottavo di finale del Masters di Monte Carlo Eurosport IT

Come riporta AgiproNews, dopo la clamorosa rimonta nel primo turno contro il francese Humbert, per Lorenzo Sonego nell’Atp di Montecarlo arriva un secondo turno sulla carta proibitivo contro Daniil Me ...