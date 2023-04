(Di giovedì 13 aprile 2023)(MONACO) (ITALPRESS) – L'impresa di Lorenzo, la rimonta di Jannik, la ‘maledizionè di Matteo Berrettini. E' ancora nel segno dell'Italtennis il giovedì del “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di, nel Principato di Monaco. La copertina la merita senza dubbio Lorenzo. Il carrarino, testa di serie numero 16, si è imposto negli ottavi sul serbo Novak, favorito del seeding, in tre set, con il punteggio di 4-6 7-5 6-4. Il match era stato interrotto per pioggia sull'1-1 nel terzo set. “E' stata una vittoria incredibile, faccio fatica a trattenere le lacrime – le parole a caldo di– E' stata ...

Compie l'impresa Lorenzo, cheagli ottavi di finale a Montecarlo Novak Djokovic. Il tennista carrarino si impone in tre set, l'ultimo dei quali conquistato dopo la pausa scaturita dalla pioggia sul punteggio ...MONTECARLO - Storica impresa di Lorenzoal Masters 1000 di Montecarlo: dopo quasi tre ore di battaglia, con in mezzo una sospensione per pioggia, il carrarinoil numero uno del Mondo Novak Djokovic e vola ai quarti di finale.... il numero 100 del mondo Jan - Lennard Struffla testa di serie numero 14 Alex de Minaur. ...del tabelloneme superando quel Miomir Kecmanovic eliminato nella giornata di ieri da Lorenzo

Musetti elimina Djokovic, quarto con Sinner a Montecarlo Agenzia di ... Italpress

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – L’impresa di Lorenzo Musetti, la rimonta di Jannik Sinner, la ‘maledizionè di Matteo Berrettini. E’ ancora nel segno dell’Italtennis il giovedì del “Rolex Monte-Carlo ...Di fronte Jannik Sinner, che potrebbe superare Fabio Fognini diventando il primatista azzurro in questa particolare classifica, e Lorenzo Musetti che ha eliminato il numero 1 del mondo Novak Djokovic.