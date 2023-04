Musetti-Djokovic oggi in tv | ATP Montecarlo 2023 | orario 13 aprile | ordine di gioco | programma | streaming

(Di giovedì 13 aprile 2023) Giornata di ottavi di finale al Masters 1000 die uno di questi sarà quello tra Lorenzoe Novak. L’italiano e il serbo scenderanno in campo nel terzo match di giornata sul Court Rainier III: in palio ci sarà il quarto di finale contro il vincente della sfida tra l’azzurro Jannik Sinner (n.7 del seeding) e il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.10). LA DIRETTA LIVE DI(3° MATCH DALLE 11.00) Dopo le due belle vittorie degli scorsi giorni (contro il serbo Miomir Kecmanovic per 7-6 6-0 e contro il connazionale Luca Nardi per 6-0 6-0),si troveràdi fronte il numero 1 al mondo, che è reduce dal successo contro il russo Ivan Gakhov per 7-6 6-2 dopo il bye del primo turno. Sulla carta non sembra poter esserci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : MUSETTI DOMINA IL DERBY ?????? Doppio 6-0 impressionante di Lorenzo che supera Nardi e raggiunge Djokovic al terzo tu… - WeAreTennisITA : 6??-0?? 6??-0?? ?? Lorenzo Musetti domina i 51 minuti di non-partita contro Luca Nardi, evidentemente bloccato dall'… - Eurosport_IT : Qualcuno ha registrato un nuovo BEST RANKING... ????8? In testa alla classifica c'è ancora Djokovic, secondo Alcaraz… - Gazzetta_it : Montecarlo, il programma di oggi: alle 11 Sinner sfida Hurkacz. Musetti, mission impossible con Djokovic #Atp - lascolomba : RT @WeAreTennisITA: 6??-0?? 6??-0?? ?? Lorenzo Musetti domina i 51 minuti di non-partita contro Luca Nardi, evidentemente bloccato dall'emoz… -

Nel Principato per Sinner c'è in palio un quarto di finale in ogni caso suggestivo contro uno tra il serbo Novakoppure il connazionale Lorenzo. SEGUI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E ...SEGUI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo oggi (giovedì 13 aprile) . I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della ......eventuale quarto di finale contro. Per l'azzurro si tratta di un appuntamento da non perdere assolutamente, così da potersi misurare con il numero uno al mondo (salvo un'impresa di) ...

ATP Montecarlo, Musetti si carica: “Entrerò in campo per battere Djokovic” Ubitennis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Musetti-Djokovic Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, ottavi di finale d ...Giornata di ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo e uno di questi sarà quello tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. L’italiano e il serbo scenderanno in campo nel terzo match di giornata sul ...