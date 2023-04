Musetti-Djokovic, ATP Montecarlo: le quote dei bookmakers per le scommesse (Di giovedì 13 aprile 2023) Tre partite, tre sconfitte. I precedenti non sono assolutamente a favore di Lorenzo Musetti in vista della sfida odierna con Novak Djokovic: terzo turno in quel di Montecarlo, l’azzurro ed il serbo si sfidano sulla terra rossa del Masters 1000. Due dei confronti sono stati sul cemento e vinti nettamente dal numero 1 al mondo, il più spettacolare è però sicuramente quello del 2021 al Roland Garros: sul rosso di Parigi il Mago di Carrara riuscì a strappare due set al fenomeno serbo prima di crollare in cinque. I bookmakers ovviamente danno favoritissimo Djokovic: la quota che paga il successo del serbo è 1.14. Molto più alta quella dell’italiano: cinque volte e mezzo la posta in palio per la vittoria di Musetti. quote scommesse ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Tre partite, tre sconfitte. I precedenti non sono assolutamente a favore di Lorenzoin vista della sfida odierna con Novak: terzo turno in quel di, l’azzurro ed il serbo si sfidano sulla terra rossa del Masters 1000. Due dei confronti sono stati sul cemento e vinti nettamente dal numero 1 al mondo, il più spettacolare è però sicuramente quello del 2021 al Roland Garros: sul rosso di Parigi il Mago di Carrara riuscì a strappare due set al fenomeno serbo prima di crollare in cinque. Iovviamente danno favoritissimo: la quota che paga il successo del serbo è 1.14. Molto più alta quella dell’italiano: cinque volte e mezzo la posta in palio per la vittoria di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : MUSETTI DOMINA IL DERBY ?????? Doppio 6-0 impressionante di Lorenzo che supera Nardi e raggiunge Djokovic al terzo tu… - WeAreTennisITA : 6??-0?? 6??-0?? ?? Lorenzo Musetti domina i 51 minuti di non-partita contro Luca Nardi, evidentemente bloccato dall'… - Eurosport_IT : Qualcuno ha registrato un nuovo BEST RANKING... ????8? In testa alla classifica c'è ancora Djokovic, secondo Alcaraz… - SunbetNews : ???????? ???????????? ???????? ???? #????????????????????, 3 #italiani oggi in campo per ?????? ???????????? ???? ???????????? ???? Apre #Sinner contro il pola… - federtennis : Le sfide degli ???? che valgono un posto nei QF di Monte-Carlo ???? @janniksin ?? Hurkacz #Musetti ?? Djokovic… -