“Musei gratis 25 aprile | 2 giugno e 4 novembre” | l’annuncio si Sangiuliano

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il ministro: "Ho aggiunto alle domeniche gratuite tre date simboliche" “Il 25saranno gratuiti. Ho aggiunto alle domeniche gratuite, infatti, tre date simboliche: 25, il 2e il 4”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaroospite questa sera della trasmissione ‘Cinque minuti’ condotta da Bruno Vespa. Per quanto riguarda poi gli ingressi durante le feste, e per ovviare criticità col personale, il ministro ha detto che “pensiamo di fare pagare un pochino in più in questi giorni di festa, tipo Pasquetta oppure Ferragosto, e poi daremo al personale quel quantum in più che abbiamo ricevuto. Lo daremo a loro perché è giusto che il lavoro nei giorni di festa venga retribuito maggiormente”. Una riflessione, quella del titolare del ...