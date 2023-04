Multa: se non viene notificata è meglio o peggio? Rischi e prescrizione, cosa devi fare (Di giovedì 13 aprile 2023) Vediamo la normativa aggiornata sulle multe e quando può essere un vantaggio se non viene notificata. Quando si utilizza l’automobile è facile incorrere in qualche Multa. Anche l’automobilista particolarmente ligio non deve stupirsi se riceve una sanzione per eccesso di velocità o per qualche disattenzione. Alcuni automobilisti guidano con menefreghismo e le multe sono frequenti. Altri automobilisti sono scrupolosi ma qualche disattenzione sul pedale dell’acceleratore o quando si parcheggia può sempre capitare. Come non pagare le multe legalmente – ilovetrading.itNon tutte le multe sono valide perché queste sanzioni devono riportare tutta una serie di estremi e se non sono complete si può fare ricorso in autotutela. Alcuni per non pagare si affidano alla prescrizione ma è importante capire i tempi dopo ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 13 aprile 2023) Vediamo la normativa aggiornata sulle multe e quando può essere un vantaggio se non. Quando si utilizza l’automobile è facile incorrere in qualche. Anche l’automobilista particolarmente ligio non deve stupirsi se riceve una sanzione per eccesso di velocità o per qualche disattenzione. Alcuni automobilisti guidano con menefreghismo e le multe sono frequenti. Altri automobilisti sono scrupolosi ma qualche disattenzione sul pedale dell’acceleratore o quando si parcheggia può sempre capitare. Come non pagare le multe legalmente – ilovetrading.itNon tutte le multe sono valide perché queste sanzioni devono riportare tutta una serie di estremi e se non sono complete si puòricorso in autotutela. Alcuni per non pagare si affidano allama è importante capire i tempi dopo ...

