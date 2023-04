Mourinho: «Problema centravanti? Non abbiamo Haaland, siamo quelli che siamo» (Di giovedì 13 aprile 2023) L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Feyenoord in Europa League. Mourinho ha perso Dybala e Abraham per infortunio. “Infortuni? Quando uno ti chiede di cambiare non hai nemmeno il tempo di chiedere. Tammy ha avuto un Problema alla spalla, Dybala muscolare”. Pellegrini scelta tecnica? “Sì, ma assolutamente non per il rigore”. Mancava un po’ di cattiveria in area di rigore? “Non abbiamo Haaland, siamo quelli che siamo, facciamo sempre il massimo. I ragazzi hanno fatto una partita di sforzo, dignità, sacrificio. Hanno avuto opportunità di un risultato diverso, ma questa è la realtà. Domenica abbiamo una partita dura, poi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) L’allenatore della Roma, José, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Feyenoord in Europa League.ha perso Dybala e Abraham per infortunio. “Infortuni? Quando uno ti chiede di cambiare non hai nemmeno il tempo di chiedere. Tammy ha avuto unalla spalla, Dybala muscolare”. Pellegrini scelta tecnica? “Sì, ma assolutamente non per il rigore”. Mancava un po’ di cattiveria in area di rigore? “Nonche, facciamo sempre il massimo. I ragazzi hanno fatto una partita di sforzo, dignità, sacrificio. Hanno avuto opportunità di un risultato diverso, ma questa è la realtà. Domenicauna partita dura, poi ...

