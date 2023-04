Mourinho perde anche Abraham: infortunio alla spalla contro il Feyenoord (Di giovedì 13 aprile 2023) Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo l’infortunio muscolare che ha costretto Mourinho a cambiare Dybala con El Shaarawy, durante la partita col Feyenoord in Olanda, si fa male anche Abraham. L’attaccante inglese si è infortunato al 58? del secondo tempo, quando si è scontrato contro un difensore olandese mentre correva in area per ricevere un cross dalla sinistra. Colpito alla spalla, Abraham si è accasciato a terra e ha chiamato subito i medici per ricevere i primi soccorsi sul campo. Mourinho ha sostituito anche lui con Andrea Belotti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo l’muscolare che ha costrettoa cambiare Dybala con El Shaarawy, durante la partita colin Olanda, si fa male. L’attaccante inglese si è infortunato al 58? del secondo tempo, quando si è scontratoun difensore olandese mentre correva in area per ricevere un cross dsinistra. Colpitospsi è accasciato a terra e ha chiamato subito i medici per ricevere i primi soccorsi sul campo.ha sostituitolui con Andrea Belotti. L'articolo ilNapolista.

