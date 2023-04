“Mourinho non raggiungerà mai la suola delle scarpe di Guardiola” (Di giovedì 13 aprile 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: 04/12/2023 alle 20:15 CEST Cassano attacca ancora il tecnico portoghese dopo le parole di Mou dopo la partita contro il Torino “Quando smetterò di allenarmi, tre giorni dopo, nessuno si preoccuperà per lui. Ha vissuto solo conflitti e controversie”, dice. Antonio Cassano continua la sua persecuzione e demolizione contro Jose Mourinho. Dopo il suo primo attacco, in cui l’italiano ha assicurato che “a Mou non frega un cazzo del calcio. Non gli piace lavorare, non sa comunicare né parlare, non facciamoci ingannare dalla sua storia”, l’ex attaccante del Real Madrid, tra le altre squadre, è tornato alla carica per affermare in un intervento nel programma ‘CalcioConlaEffe’ che il portoghese ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 13 aprile 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: 04/12/2023 alle 20:15 CEST Cassano attacca ancora il tecnico portoghese dopo le parole di Mou dopo la partita contro il Torino “Quando smetterò di allenarmi, tre giorni dopo, nessuno si preoccuperà per lui. Ha vissuto solo conflitti e controversie”, dice. Antonio Cassano continua la sua persecuzione e demolizione contro Jose. Dopo il suo primo attacco, in cui l’italiano ha assicurato che “a Mou non frega un cazzo del calcio. Non gli piace lavorare, non sa comunicare né parlare, non facciamoci ingannare dalla sua storia”, l’ex attaccante del Real Madrid, tra le altre squadre, è tornato alla carica per affermare in un intervento nel programma ‘CalcioConlaEffe’ che il portoghese ...

