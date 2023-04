Mourinho e la frecciatina al Feyenoord: “Anche se dovesse vincere 10-0, non vincerebbe la Conference” (Di giovedì 13 aprile 2023) José Mourinho, tecnico della Roma, prima del match contro il Feyenoord, che incontrò già in Olanda quando era il ct del MAnchester United, ha parlato al canale olandese Vandaag Inside. Di seguito alcune dichiarazioni del portoghese: “Ricordo solo che non abbiamo giocato bene. Il Feyenoord invece sì e per questo ci ha battuto. All’Old Trafford abbiamo poi vinto agevolmente (4-0, ndr). Poi, in quella stagione, abbiamo vinto Anche l’Europa League, questo è quello che so”. I top club olandesi hanno la stessa concezione del gioco?“Non lo so. In questa stagione mi sono concentrato solo sul Feyenoord, quindi non posso dire nulla sulle altre squadre”. Mourinho Roma Feyenoord Intervista Mourinho intervistato prima di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 aprile 2023) José, tecnico della Roma, prima del match contro il, che incontrò già in Olanda quando era il ct del Mster United, ha parlato al canale olandese Vandaag Inside. Di seguito alcune dichiarazioni del portoghese: “Ricordo solo che non abbiamo giocato bene. Ilinvece sì e per questo ci ha battuto. All’Old Trafford abbiamo poi vinto agevolmente (4-0, ndr). Poi, in quella stagione, abbiamo vintol’Europa League, questo è quello che so”. I top club olandesi hanno la stessa concezione del gioco?“Non lo so. In questa stagione mi sono concentrato solo sul, quindi non posso dire nulla sulle altre squadre”.RomaIntervistaintervistato prima di ...

