MotoGP | Marco Bezzecchi | “Arrivo ad Austin come prima dell’Argentina Sulla lotta per il titolo…”

(Di giovedì 13 aprile 2023)è carico e determinato in vista del suo fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2023. Nello splendido scenario del tracciato denominato COTA il portacolori del team Ducati Mooney VR46 è chiamato alla replica immediata dopo quanto di buono fatto vedere in Argentina due settimane or sono. Dopo il primo successo in carriera ottenuto a Termas de Rio Hondo, infatti, il pilota romagnolo vuole confermarsi anche sul tracciato texano per provare a mantenere la vetta della classifica iridata che ora guida con 50 punti contro i 41 di Francesco Bagnaia. “Arriva qui in questa situazione è davvero incredibile. Ho vissuto una settimana particolare a casa. Penso sia stato splendido tornare e vedere tutto l’affetto di famiglia, amici e tifosi. Qualcosa di fantastico”. Il riminese sbarca ...

... con due case diverse in, impresa per ora riuscita solo a Casey Stoner (Ducati e Honda) e al ... diBELLORO No, troppi infortuni Contrariamente a quanto può accadere in una categoria di ...Prossima gara il 16 aprile ad Austin, da seguire in diretta su Sky SportGLI HIGHLIGHTS DELLA GARA 1)BEZZECCHI (Ducati Mooney VR46) 50 punti 2) FRANCESCO BAGNAIA (Ducati ufficiale) 41 ..., Bagnaia pronto per Austin Dopo la doppia vittoria a Portimão, 'Pecco' Bagnaia è ... Uno scivolone sotto la pioggia che ha regalato il primato della classifica aBezzecchi , mentre ...

Come di consueto per la MotoGp, ci sarà la copertura totale live del weekend sulla tv a pagamento e parziale copertura live sulla tv in chiaro. Saranno Sky Sport Moto gp, canale 208, e Sky Sport 1, ...Partiamo dai dati di fatto. Oggi la classifica dice: Marco Bezzecchi 50 punti, Francesco Bagnaia 41, Marc Marquez 7, Enea Bastianini zero. Domenica sera, Bezzecchi potrebbe arrivare a 97 punti ...