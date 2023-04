MotoGP in tv | GP Americhe 2023 | programma Sky e TV8 | orari | streaming

(Di giovedì 13 aprile 2023) Nel weekend del 14-16 aprile tornerà in scena il Motomondiale. Il Circus delle due-ruote fa rotta negli Stati Uniti e per la precisione a Austin, in Texas. Lungo i saliscendi del circuito americano i centauri dovranno trovare con celerità il feeling giusto per riuscire a districarsi su una delle piste più complicate e spettacolari dell’intero calendario iridato. Insi riprende dopo che in Argentina c’è stato il primo trionfo in carriera di Marco Bezzecchi. L’alfiere del Mooney VR46 Racing Team ha interpretato come nessuno le condizioni di bagnato, facendo la differenza rispetto alla concorrenza. Approfittando poi dell’errore di Francesco Bagnaia, il romagnolo si è preso anche la vetta della graduatoria generale. Spetterà a Pecco rispondere in questa sede, in un fine-settimana nel quale non vedremo in azione Marc Marquez ed Enea Bastianini, non ancora recuperati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettinoL : MOTOGP Bastianini salterà il GP delle Americhe Il controllo medico ha sancito il forfait. Bastianini si era infor… - dianatamantini : ORARI TV - MotoGP, Moto2 e Moto3 pronti alla sfida sul tracciato di Austin. Tutti gli orari del Gran Premio delle A… - corsedimoto : ORARI TV - MotoGP, Moto2 e Moto3 pronti alla sfida sul tracciato di Austin. Tutti gli orari del Gran Premio delle A… - sportli26181512 : MotoGP, Bagnaia verso Austin: 'Ancora deluso per Termas, voglio dimenticare la caduta': Pecco Bagnaia guarda con fi… - buodi69 : RT @TV8it: Sul circuito texano di Austin continua la sfida sulle due ruote ??? Ecco tutti gli appuntamenti del Gran Premio Red Bull delle A… -

... con due case diverse in, impresa per ora riuscita solo a Casey Stoner (Ducati e Honda) e al ... Anche per il GP delle, lo spagnolo sarà costretto a saltare l'appuntamento in Texas per la ...'Mi spiace che Enea non riesca a partecipare al GP delle- le parole del pilota pugliese - ... FOTOGALLERY ©Motorsport.com Continua gallery %s Foto rimanentiBezzecchi davanti a Bagnaia: ...... assenze pesanti Ieri sono arrivate due defezioni importanti per il Gran Premio delle: ...prevede che la sella di un pilota titolare possa rimanere vacante per un solo weekend di. Questo ...

Nel weekend del 14-16 aprile tornerà in scena il Motomondiale. Il Circus delle due-ruote fa rotta negli Stati Uniti e per la precisione a Austin, in Texas. Lungo i saliscendi del circuito americano i ...GP Americhe Austin MotoGP 2023 Ducati - Enea Bastianini si è detto molto dispiaciuto di non poter correre ad Austin, tracciato dove lo scorso anno vinse con la Ducati del Team Gresini. Il #23 della Du ...