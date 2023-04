MotoGP | GP Americhe 2023 | orari prove libere | programma | tv | streaming 14 aprile

(Di giovedì 13 aprile 2023) Nuovo appuntamento con il Motomondiale ormai alle porte in quel di Austin, che ospiterà questo fine settimana il Gran Premio dellevalevole come terzo round della stagione. Il COTA chiude di fatto una breve parentesi di due gare oltreoceano in attesa di un lunghissimo tour de force tra i circuiti del Vecchio Continente che terminerà a settembre. Inc’è grande attesa per un possibile duello ravvicinato per la leadership del campionato tra i ducatisti italiano Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, attualmente separati da 9 punti in favore del romagnolo portacolori del Team Mooney VR46. Il Bez è balzato al comando della generale grazie al primo successo della carriera in top class ottenuto nell’ultimo GP in Argentina, approfittando inoltre della caduta di Pecco sul bagnato mentre si trovava in piena lotta per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanieleFassina : RT @P300it: Motomondiale | GP Americhe 2023 – Anteprima di Austin ? di Alyoska Costantino ?? - leopnd1 : Il motomondiale va negli States, si corre ad Austin, ancora senza @marcmarquez93 e @Bestia23... Ci saranno sorpres… - P300it : Motomondiale | GP Americhe 2023 – Anteprima di Austin ? di Alyoska Costantino ?? - sportli26181512 : MotoGP in Usa: i segreti del circuito di Austin. FOTO: Andiamo a scoprire tutti i dettagli del circuito texano di A… - GazzettinoL : MOTOGP Bastianini salterà il GP delle Americhe Il controllo medico ha sancito il forfait. Bastianini si era infor… -

... andati in scena in due settimane consecutive, latornerà in pista in questo weekend dopo la ... il Motomondiale si sposterà più a nord, negli Stati Uniti, per il GP delle, che si ...... con due case diverse in, impresa per ora riuscita solo a Casey Stoner (Ducati e Honda) e al ... Anche per il GP delle, lo spagnolo sarà costretto a saltare l'appuntamento in Texas per la ...'Mi spiace che Enea non riesca a partecipare al GP delle- le parole del pilota pugliese - ... FOTOGALLERY ©Motorsport.com Continua gallery %s Foto rimanentiBezzecchi davanti a Bagnaia: ...

Nel weekend del 14-16 aprile tornerà in scena il Motomondiale. Il Circus delle due-ruote fa rotta negli Stati Uniti e per la precisione a Austin, in Texas. Lungo i saliscendi del circuito americano i ...“Houston, abbiamo un problema”, è la frase che forse ha reso più celebre in assoluto una delle città principali del Texas, sede della NASA e città più grande dello stato del sud degli Stati Uniti d’Am ...