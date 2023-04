MotoGP, GP Americhe 2023. Marco Bezzecchi vuole continuare a stupire in mezzo a tanti rivali avidi di riscatto. Bagnaia in testa (Di giovedì 13 aprile 2023) Mondiale di MotoGP 2023, atto terzo. Nel fine settimana la massima categoria iridata delle due ruote sarà di scena ad Austin (Texas), dove si disputerà il Gran Premio delle Americhe, appuntamento che quest’anno festeggia il decennale della propria nascita, avvenuta poco dopo l’inaugurazione dell’autodromo denominato, appunto, Circuit of the Americas. Questo è stato per anni un’autentica enclave spagnola in terra statunitense. D’altronde Marc Marquez ha vinto sette delle prime otto edizioni della gara, lasciandone sul piatto solamente una, fagocitata da Alex Rins. Il monopolio iberico è però stato spezzato dodici mesi orsono da Enea Bastianini e dalla Ducati. Proprio la casa di Borgo Panigale è la vera grande protagonista del primo scorcio di 2023. Tra Portimao e Termas de Rio Hondo, le Desmosedici hanno raccolto otto ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Mondiale di, atto terzo. Nel fine settimana la massima categoria iridata delle due ruote sarà di scena ad Austin (Texas), dove si disputerà il Gran Premio delle, appuntamento che quest’anno festeggia il decennale della propria nascita, avvenuta poco dopo l’inaugurazione dell’autodromo denominato, appunto, Circuit of the Americas. Questo è stato per anni un’autentica enclave spagnola in terra statunitense. D’altronde Marc Marquez ha vinto sette delle prime otto edizioni della gara, lasciandone sul piatto solamente una, fagocitata da Alex Rins. Il monopolio iberico è però stato spezzato dodici mesi orsono da Enea Bastianini e dalla Ducati. Proprio la casa di Borgo Panigale è la vera grande protagonista del primo scorcio di. Tra Portimao e Termas de Rio Hondo, le Desmosedici hanno raccolto otto ...

