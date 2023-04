MotoGP, Francesco Bagnaia: “Argentina già messa alle spalle, la GP23 potrebbe darci una mano a Austin”. (Di giovedì 13 aprile 2023) Francesco Bagnaia affila le armi in vista del suo fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Nello splendido scenario del tracciato denominato COTA il portacolori del team Ducati Factory cercherà di rifarsi dopo la caduta di Termas de Rio Hondo, un errore pesante che è costato 20 punti preziosi al campione del mondo. Nel corso della conferenza stampa odierna, “Pecco” non può che ripartire, ovviamente, dalla scivolata nel corso del Gran Premio di Argentina: “Che lezione ho imparato da quella gara? Che il bagnato è più scivoloso che l’asciutto – scherza – Abbiamo cercato di capire il perchè della mia caduta, ma studiando i dati abbiamo visto che non c’è stato un motivo specifico. Difficile spiegare cosa sia successo, meglio concentrarci su questo weekend, ormai Termas ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023)affila le armi in vista del suo fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2023. Nello splendido scenario del tracciato denominato COTA il portacolori del team Ducati Factory cercherà di rifarsi dopo la caduta di Termas de Rio Hondo, un errore pesante che è costato 20 punti preziosi al campione del mondo. Nel corso della conferenza stampa odierna, “Pecco” non può che ripartire, ovviamente, dalla scivolata nel corso del Gran Premio di: “Che lezione ho imparato da quella gara? Che il bagnato è più scivoloso che l’asciutto – scherza – Abbiamo cercato di capire il perchè della mia caduta, ma studiando i dati abbiamo visto che non c’è stato un motivo specifico. Difficile spiegare cosa sia successo, meglio concentrarci su questo weekend, ormai Termas ...

