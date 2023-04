MotoGP Austin | dove seguire in tv il GP delle Americhe

(Di giovedì 13 aprile 2023) Dall’Argentina all’America, da Termas de Rio Hondo all’iconico COTA di, col filo conduttoregrandi assenze. Latorna in pista dopo lo stop per la Pasqua e lo fa per il GP, terza tappa stagionale di un Motomondiale che ha sin da subito regalato emozioni, spettacolo e qualche forfait di troppo. Pochi chilometri dividono l’Argentina dagli Usa rispetto alla prima tappa europea e nonostante la pausa di un weekend diversi sono i piloti che ancora una volta sono stati costretti ad alzare bandiera bianca per la terza gara della stagione. Chi sono?, quante assenze al COTA Quella disarà di certo unagare dalle quali piloti e scuderie potranno cominciare a tirare le prime somme ...

Il pilota del team Ducati Gresini Alex Marquez ha parlato in conferenza stampa ad: "L'assenza di mio fratello Marc è un peccato. Io non penso di poter vincere come ha fatto mio fratello qui tante volte, il mio obiettivo è arrivare tra il terzo e il quarto posto". Il pilota ...VEDI ANCHE Bradl interrompe il test per sostituire Marquez, ma confessa: "Non ho visto nessun nuovo telaio", continua il calvario di Marc Marquez: non c'è l'ok dei medici, saltaSlitta ...Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della tre giorni dellaadper il Gp dellae Americhe: "Il passo non è dei migliori, dobbiamo lavorare sulle qualifiche, sarà la cosa su cui lavorerò di più in questo weekend. Non manca molto per arrivare al top,...

Austin - È un Franco Morbidelli decisamente rigenerato dalla ... “C’è poco di sicuro e certo in MotoGP: quindi direi di no. Come si è visto anche con il mio compagno di squadra, non ci sono certezze.È ufficiale: Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF MotoGP™ Team) ha superato il test medico previsto oggi ad Austin per verificare le condizioni fisiche del pilota portoghese, incolpevolmente travolto nel ...