MotoGP, ad Austin i centauri italiani possono calare il tris. Sarebbe il terzo degli ultimi 50 anni, il primo dal 2006 (Di giovedì 13 aprile 2023) Ad Austin assisteremo al terzo Gran Premio stagionale di una MotoGP le cui vittorie sono state, sinora, tutte preda dei piloti italiani. Se ne saranno anche disputate solo due, ma se Francesco Bagnaia si impone in Portogallo e Marco Bezzecchi trionfa in Argentina, è evidente come il belpaese abbia instaurato l'embrione di un monopolio. Il tema è d'attualità perché, in Texas, ci sarà l'opportunità di assistere a una dinamica verificatasi molto raramente nella storia. Quante volte è capitato che le prime tre gare della stagione siano tutte state vinte da centauri italiani? Nell'ultimo mezzo secolo, la situazione appena esposta si è concretizzata solo nel 2001 e nel 2006! Ventidue anni fa, per la verità, si trattò di un one-man-show di Valentino Rossi, ...

