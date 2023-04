Moto Gp, Zarco: “Stiamo cercando di trovare un buon feeling” (Di giovedì 13 aprile 2023) Johann Zarco ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP delle Americhe, ad Austin. “Sono piuttosto contento delle due gare fatte finora. Le condizioni in Argentina erano ottimali, mi trovo a mio agio sul bagnato. Adesso però dobbiamo concentrarci bene cercando di trovare un buon feeling. Lo scorso anno ero veloce ma non costante, adesso, se trovo un buon passo, cerco entrambe le cose. Non avere Marc Marquez significherà avere più spazio per noi, perché anche quando era infortunato Marc ha sempre lottato per il podio”. Poi ha concluso: “La gara sprint è bella, raccogli tante informazioni in vista della domenica. Il sabato, invece, devi concentrarti prima sulle qualifiche e poi sulla gara. E’ divertente, è bello fare spettacolo ma c’è bisogno di tempo per ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Johannha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP delle Americhe, ad Austin. “Sono piuttosto contento delle due gare fatte finora. Le condizioni in Argentina erano ottimali, mi trovo a mio agio sul bagnato. Adesso però dobbiamo concentrarci benediun. Lo scorso anno ero veloce ma non costante, adesso, se trovo unpasso, cerco entrambe le cose. Non avere Marc Marquez significherà avere più spazio per noi, perché anche quando era infortunato Marc ha sempre lottato per il podio”. Poi ha concluso: “La gara sprint è bella, raccogli tante informazioni in vista della domenica. Il sabato, invece, devi concentrarti prima sulle qualifiche e poi sulla gara. E’ divertente, è bello fare spettacolo ma c’è bisogno di tempo per ...

