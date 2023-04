Moto Gp | Quartararo | “Fino a che non sentiremo al 100% la fiducia mancherà sempre qualcosa”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ilmondiale 2023 diGP non è certamente iniziato nel modo più entusiasmante per Fabio. Il pilota della Yamaha dopo due appuntamenti non ottimali occupa infatti soltanto il decimo posto della classifica provvisoria, maturata con l’ottava piazza di Portimao e la settima dell’Argentina. Tuttavia il prossimo GP delle Americhe 2023 previsto questa settimana potrebbe verificarsi una svolta, come auspicato dal diretto interessato durante la conferenza stampa di rito. Il francese ha in prima battuta analizzato quanto successo nel secondo appuntamento in Sud America: “In Argentina il nostro potenziale sul bagnato era molto buono, ma il passo nella sprint non era dei migliori. Il vero problema è stata invece la qualifica; è ciò su cui dobbiamo lavorare questo weekend, sarà la chiave su cui poter costruire dei buoni ...

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia ... Non manca molto per arrivare al top, ma quando non hai la piena fiducia della moto trovi ancora delle ...