Moto Gp, Bezzecchi: “Presto per parlare del titolo, per adesso mi godo la vittoria in Argentina” (Di giovedì 13 aprile 2023) Marco Bezzecchi ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP delle Americhe ad Austin. “E’ stata una settimana particolare, dove ho sentito tanto l’amore della mia famiglia, dei fan. E’ stato fantastico. Mi sento bene, sono felice, so che è già tempo di tornare a correre, sono molto concentrato”. Poi ha continuato: “La gara in Argentina l’ho rivista più di 20 volte, è stato fantastico. adesso è tempo di godermi il momento, non pensare al campionato, ma di mantenere i piedi per terra. Tutti me lo stanno dicendo: pensare al campionato? E’ Presto. Mi sto semplicemente godendo la vittoria; qui ad Austin cerco di essere me stesso ed essere veloce”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Marcoha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP delle Americhe ad Austin. “E’ stata una settimana particolare, dove ho sentito tanto l’amore della mia famiglia, dei fan. E’ stato fantastico. Mi sento bene, sono felice, so che è già tempo di tornare a correre, sono molto concentrato”. Poi ha continuato: “La gara inl’ho rivista più di 20 volte, è stato fantastico.è tempo di godermi il momento, non pensare al campionato, ma di mantenere i piedi per terra. Tutti me lo stanno dicendo: pensare al campionato? E’. Mi sto semplicemente godendo la; qui ad Austin cerco di essere me stesso ed essere veloce”. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MotoGp, #Bezzecchi: 'Presto per parlare del titolo, per adesso mi godo la vittoria in Argentina' - AgiproNews : MotoGp Austin: Bagnaia cerca il riscatto dopo la caduta, Bezzecchi punta al podio - zazoomblog : Marco Bezzecchi la nuova star adriatica della moto nel segno del 46 - #Marco #Bezzecchi #nuova #adriatica - airsportnews_it : Gran Premio d'Argentina di MotoGP - soheevibe : RT @ikhwanRm7: Marco Bezzecchi Juarai GP Argentina, Pecco Tergelincir di Balapan Moto GP -

Gp Austin: Bagnaia 'qui voltiamo pagina, siamo preparati' La moto è più agile, qui ci aiuterà e i primi due settori possono essere i nostri punti di forza". ... Tutti conosciamo il talento e la velocità di Bezzecchi, ma se devo scegliere un rivale, sicuramente ... MotoGP, numeri e curiosità sul GP delle Americhe ...di mezzo secolo fa e di un campo partenti che in quegli anni vedeva la MV Agusta come unica moto ... FOTOGALLERY ©Motorsport.com %s Foto rimanenti MotoGp Bezzecchi davanti a Bagnaia: la classifica piloti ... Sentite Dall'Igna: 'Bautista come Lorenzo' - FormulaPassion ... mentre in MotoGP comanda la classifica Bezzecchi, seguito però da altri tre piloti tutti spinti dal motore della Desmosedici: Bagnaia, Zarco e Alex Marquez. Rimanendo nella categoria delle moto ... Laè più agile, qui ci aiuterà e i primi due settori possono essere i nostri punti di forza". ... Tutti conosciamo il talento e la velocità di, ma se devo scegliere un rivale, sicuramente ......di mezzo secolo fa e di un campo partenti che in quegli anni vedeva la MV Agusta come unica... FOTOGALLERY ©Motorsport.com %s Foto rimanenti MotoGpdavanti a Bagnaia: la classifica piloti ...... mentre in MotoGP comanda la classifica, seguito però da altri tre piloti tutti spinti dal motore della Desmosedici: Bagnaia, Zarco e Alex Marquez. Rimanendo nella categoria delle... Marco Bezzecchi, la nuova star adriatica della moto nel segno del 46 AGI - Agenzia Italia Gp Austin: Bezzecchi, non penso al campionato ma a migliorarmi Il mio obiettivo per questa stagione è migliorare rispetto a quella scorsa". Lo ha detto il pilota della Ducati VR46, Marco Bezzecchi, vincitore del Gp d'Argentina, nella conferenza stampa piloti del ... Bagnaia: “Bezzecchi rivale Mi piacerebbe un avversario dell’Academy” Il nuovo leader è infatti Marco Bezzecchi, in sella a una GP22 ... Credo i primi due settori, la moto è più agile rispetto al passato. Lo scorso anno perdevo in frenata e dovrò migliorare, ma la GP23 ... Il mio obiettivo per questa stagione è migliorare rispetto a quella scorsa". Lo ha detto il pilota della Ducati VR46, Marco Bezzecchi, vincitore del Gp d'Argentina, nella conferenza stampa piloti del ...Il nuovo leader è infatti Marco Bezzecchi, in sella a una GP22 ... Credo i primi due settori, la moto è più agile rispetto al passato. Lo scorso anno perdevo in frenata e dovrò migliorare, ma la GP23 ...