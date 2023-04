Mostruoso misogino e vampiro Parte la campagna per cancellare pure Picasso

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il maestro spagnolo ha tracciato un solco nell'arte novecentesca ma per qualche solone andrebbe "cancellato" in quanto ", sociopatico, narcisista"

L'accusa non resta sul generico, il Guardian li elenca: un, notoriamente crudele, appropriatore culturale, "vampiro, sociopatico, narcisista che si è lasciato dietro tradimenti e ...... in cui imperversa un'alterità radicale, il freaker, un esseregeneticamente modificato ... Il videogioco, però, sostiene Murray, più che sulstereotipo dell'incoscienza femminile ...L'accusa non resta sul generico, il Guardian li elenca: un, notoriamente crudele, appropriatore culturale, "vampiro, sociopatico, narcisista che si è lasciato dietro tradimenti e ...

"Mostruoso misogino e vampiro". Parte la campagna per "cancellare ... ilGiornale.it

Il Guardian li elenca: un mostruoso misogino, notoriamente crudele, appropriatore culturale, "vampiro, sociopatico, narcisista che si è lasciato dietro tradimenti e suicidi", come racconta il critico ...