Morto un parà della Folgore durante un'esercitazione, il dramma nel giardino di una casa a Pisa: sospetto malore

Un paracadutista 40enne originario del Sud Italia e facente parte della Folgore del 186esimo reggimento di stanza a Siena è Morto oggi, giovedì 13 aprile, dopo essere precipitato nel giardino di un'abitazione privata in provincia di Pisa durante un'esercitazione militare. Stando alle prime ricostruzione delle forze dell'ordine, il parà potrebbe essere rimasto vittima di un malore o altre cause simili che hanno determinato il decesso poiché – spiega Ansa – il corpo del 40enne non presenterebbe ferite da caduta. A dare l'allarme intorno all'ora di pranzo sono stati i proprietari dell'immobile che, vedendo il militare a terra e incosciente, hanno avvertito investigatori e sanitari. Intanto, l'area dell'incidente – scrive Ansa – è stata ...

