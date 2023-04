Morto Antongiulio Olivieri | l’imprenditore volto delle trasmissioni di Class Cnbc è precipiato dal settimo piano di un palazzo a Deva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023)italiano di 37 anniha perso la vita in Romania, a, in Transilvania, precipitando daldi un edificio lo scorso sabato mattina.era un esperto di mercati finanziari, aveva lavorato come trader a Milano e in Svizzera ed era ospite fissotv di. L’uomo non ha avuto scampo ed èsul colpo. I motivi della caduta sono tutt’ora sconosciuti e sul caso è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo. Secondo alcune ipotesi la vittima potrebbe aver accusato un malore o un cedimento della ringhiera, ma ancora nessuna ipotesi è stata esclusa. Nell’appartamento con lui era presente la fidanzata, che ...