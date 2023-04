Morte Stefano Dal Corso, parla la sorella: “Non si è suicidato, voglio la verità” (Di giovedì 13 aprile 2023) Stefano Dal Corso è morto a 42 anni nel carcere di Oristano. I fatti sono accaduti lo sCorso 12 ottobre quando l’uomo è stato trovato impiccato nella sua cella. Una Morte, la sua, che tuttavia resta avvolta nel mistero. Diversi, infatti, i dubbi da sciogliere sulla vicenda i cui contorni appaiono piuttosto bui. L’ipotesi che possa trattarsi di un suicidio non ha mai convinto la famiglia. In merito si è espressa anche la sorella Marisa la quale chiede a gran voce che venga fatta luce sul caso, costato la vita al fratello. Stefano Dal Corso, morto in cella a Oristano: il caso riaperto da una finta consegna Amazon Le parole della sorella sulla Morte di Stefano Dal Corso I familiari di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023)Dalè morto a 42 anni nel carcere di Oristano. I fatti sono accaduti lo s12 ottobre quando l’uomo è stato trovato impiccato nella sua cella. Una, la sua, che tuttavia resta avvolta nel mistero. Diversi, infatti, i dubbi da sciogliere sulla vicenda i cui contorni appaiono piuttosto bui. L’ipotesi che possa trattarsi di un suicidio non ha mai convinto la famiglia. In merito si è espressa anche laMarisa la quale chiede a gran voce che venga fatta luce sul caso, costato la vita al fratello.Dal, morto in cella a Oristano: il caso riaperto da una finta consegna Amazon Le parole dellasulladiDalI familiari di ...

