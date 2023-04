Morte Ituma, il deputato Pd (ed ex-ct) Berruto: “Non ho parole, era una speranza per la pallavolo”. L’applauso dell’Aula (Di giovedì 13 aprile 2023) “Mi piacerebbe avere le parole, ma non le ho. Abbiamo appreso stamattina della tragica scomparsa nella notte a Istanbul della giovane pallavolista Julia Ituma, una ragazza che era partita da un oratorio a Milano, era arrivata a difendere la maglia azzurra, era stata nominata miglior giocatrice all’ultimo europeo under 19 vinto grazie anche a lei. Era una speranza per la pallavolo italiana”. Lo ha detto Mauro Berruto, il deputato responsabile per lo sport del Pd ed ex ct della nazionale di pallavolo, in Aula a Montecitorio. “È difficile parlare di speranza, credo che sia meglio il silenzio di fronte alla tragedia di una ragazza di 18 anni che non c’è più e questa assenza penso che ci debba interrogare. Mi limito al cordoglio per questo dolore inaudito e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) “Mi piacerebbe avere le, ma non le ho. Abbiamo appreso stamattina della tragica scomparsa nella notte a Istanbul della giovane pallavolista Julia, una ragazza che era partita da un oratorio a Milano, era arrivata a difendere la maglia azzurra, era stata nominata miglior giocatrice all’ultimo europeo under 19 vinto grazie anche a lei. Era unaper laitaliana”. Lo ha detto Mauro, ilresponsabile per lo sport del Pd ed ex ct della nazionale di, in Aula a Montecitorio. “È difficile parlare di, credo che sia meglio il silenzio di fronte alla tragedia di una ragazza di 18 anni che non c’è più e questa assenza penso che ci debba interrogare. Mi limito al cordoglio per questo dolore inaudito e ...

