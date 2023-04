Morte Andrea Papi, l'appello della Lav per l'orsa che rischia l'abbattimento in Trentino (Di giovedì 13 aprile 2023) La Lega Anti Vivisezione ha trovato un rifugio per ospitarla l'orsa JJ4 che ha ucciso, lo scorso 5 aprile, il runner Andrea Papi. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha emesso un'ordinanza di abbattimento dell'animale, insieme a quella di altri esemplari. L’atto ha trovato il parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Ma la LAV si è fatta avanti offrendo un'alternativa e chiedendo di salvare l'orsa JJ4 e di concederle la possibilità di continuare la propria vita nel suo ambiente naturale, seppur sotto controllo. “LAV ha trovato un luogo sicuro dove portare JJ4 ed evitarle così l’uccisione - si legge nel comunicato -. Si tratta di un rifugio che si è già reso disponibile ad accogliere immediatamente ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 aprile 2023) La Lega Anti Vivisezione ha trovato un rifugio per ospitarla l'JJ4 che ha ucciso, lo scorso 5 aprile, il runner. Il presidenteProvincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha emesso un'ordinanza didell'animale, insieme a quella di altri esemplari. L’atto ha trovato il parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Ma la LAV si è fatta avanti offrendo un'alternativa e chiedendo di salvare l'JJ4 e di concederle la possibilità di continuare la propria vita nel suo ambiente naturale, seppur sotto controllo. “LAV ha trovato un luogo sicuro dove portare JJ4 ed evitarle così l’uccisione - si legge nel comunicato -. Si tratta di un rifugio che si è già reso disponibile ad accogliere immediatamente ...

