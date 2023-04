Morta Mary Quant | la stilista che inventò la minigonna | un capo che rivoluzionò la Moda e contribuì all’emancipazione femminile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Morta a 93 anni Mary Quant: inventò la minigonna - repubblica : Mary Quant è morta, addio all'inventrice della minigonna [di Serena Tibaldi] - ilpost : È morta a 93 anni la stilista britannica Mary Quant, considerata l’inventrice della minigonna - quemper_annick : RT @Agenzia_Ansa: Addio alla stilista britannica Mary Quant, la 'mamma della minigonna'. Aveva 93 anni. Grazie a Quant nella seconda metà… - lasiciliait : Addio a Mary Quant, morta a 93 anni la stilista che inventò la minigonna -

a 93 anni la stilista britannicaQuant , nota soprattutto per essere stata la 'mamma della minigonna'. Design week, il futuro raccontato da realtà aumentata e AI Addio aQuant In un ...La stilistaQuant, inventrice della minigonna, èa 93 anni la mattina di giovedì 13 aprile, nella sua casa nel Surrey, a sud dell'Inghilterra. Lo ha confermato la famiglia in un comunicato. Chi era ...a 93 anniQuant, stilista britannica nota perché considerata da molti una delle prime a introdurre la minigonna nelle collezioni di ...

E' morta a 93 anni Mary Quant, la 'mamma della minigonna' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Mary Quant era conosciuta in tutto il mondo per essere stata la “mamma della minigonna”. È morta, a 93 anni, la stilista britannica. A rendere nota la notizia la famiglia in un comunicato. I familiari ...È morta a 93 Mary Quant, la stilista inglese entrata nella storia per avere inventato, negli anni sessanta, la minigonna. Dame Barbara Mary Quant, questo il suo nome completo era nata a Blackheat nel ...