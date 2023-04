Morta Mary Quant | fu l’inventrice della minigonna | la stilista si è spenta a 93 anni

(Di giovedì 13 aprile 2023) La moda piange la scomparsa di, la leggendariache inventò la. La donna è stata considerata un’anima rivoluzionaria e creativa all’interno del palcoscenicomoda internazionale, specie dopo la sua invenzionenella seconda metà del ‘900. Ad annunciare la dipartita, è arrivato in giornata un comunicatofamiglia: lasi sarebbenella sua casa di Surrey in Inghilterra., lache inventò laLaancora oggi è sinonimo di femminilità, libertà e soprattutto atteggiamenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : È morta a 93 anni la stilista britannica Mary Quant, considerata l’inventrice della minigonna - Agenzia_Ansa : Addio alla stilista britannica Mary Quant, la 'mamma della minigonna'. Aveva 93 anni. Grazie a Quant nella second… - Corriere : Morta a 93 anni Mary Quant: inventò la minigonna - rapisardandrea1 : Morta Mary Quant, la stilista che inventò la minigonna nella Londra degli Anni '60 - Claudestar2012 : RT @Agenzia_Ansa: Addio alla stilista britannica Mary Quant, la 'mamma della minigonna'. Aveva 93 anni. Grazie a Quant nella seconda metà… -

Lutto nel mondo della moda: èQuant, la 'mamma' della minigonna. Ecco chi era la stilista Si è spenta a 93 anni la 'mamma' della minigonna,Quant ; a renderlo noto la sua famiglia. La stilista britannica, che ...Quant,a 93 anni la 'mamma' della minigonna La carriera: era una promessa del volley azzurro Diciotto anni, origini nigeriane ma nata in Italia, Ituma con le giovanili italiane è stata ...all'età di 93 anniQuant , la stilista che inventò la minigonna e che con le sue creazioni incarnò lo spirito degli Swinging Sixties, contribuendo all' emancipazione femminile. La famiglia ...

È morta Mary Quant, inventò la minigonna. Aveva 93 anni Sky Tg24

Mary Quant, morta a 93 anni la "mamma" della minigonna Diciotto anni, origini nigeriane ma nata in Italia, Ituma con le giovanili italiane è stata vicecampionessa del mondo under 18 nel 2021 e nel ...Agenzia La famiglia, si è spenta serenamente nella sua casa del Surrey – E’ morta all’età di 93 anni la stilista britannica Mary Quant, nota soprattutto per essere stata la “mamma della… Leggi ...