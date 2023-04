Moretti, Bellocchio e Rohrwacher: tutti gli italiani in concorso a Cannes (Di giovedì 13 aprile 2023) Tutto quello che c'è da sapere sui tre registi presenti nella Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2023 Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) Tutto quello che c'è da sapere sui tre registi presenti nella Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, La Chimera di Alice Rohrwacher, Rapito di Marco Bellocchio sono in concorso… - fanpage : Sono stati annunciati i film che saranno presenti alla 76esima edizione del Festival di Cannes. Tra le 19 pellicole… - Fiammy71 : RT @mixborghi: Italiani a #Cannes - “Rapito” di Marco #Bellocchio in corsa per la Palma insieme a “Il sol dell'avvenire” di Nanni #Moretti… - infoitcultura : Cannes 23, tre italiani in corsa: Moretti, Rohrwacher e Bellocchio - infoitcultura : Festival di Cannes 2023, Moretti, Rohrwacher e Bellocchio in concorso -