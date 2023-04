Moretti | Bellocchio e Rohrwacher | tre italiani in concorso a Cannes

(Di giovedì 13 aprile 2023) Saranno tre i filmin corsa per la Palma d'Oro alla 76esima edizione del Festival di, che si svolgerà dal 16 al 27 maggio. La line up completa del festival è stata svelata oggi a Parigi in una conferenza con la presidente Iris Knobloch, annunciata dal delegato generale Thierry Frémaux. "I film sono tornati al cinema - ha affermato Knobloch -, i professionisti possono di nuovo condividere la loro esperienza di puro cinema che non è rimpiazzabile, i produttori possono nuovamente supportarli e difenderli, è un ritorno al futuro del cinema". Rai Cinema parteciperà con tre filmnelprincipale, distribuiti in sala in Italia da 01 Distribution. Si tratta di 'Rapito' di Marco, che dopo il premio alla carriera dello scorso anno con 'La conversione' torna con il film ...

Moretti, Bellocchio e Rohrwacher. Italia a Cannes con tre pezzi da 90 AGI - Agenzia Italia

