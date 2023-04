MORDHAU e Second Extinction gratis fino al 20 aprile

(Di giovedì 13 aprile 2023) , i giochi per PC Windows che puoi scaricare dall’Epic Games Store saranno disponibili senza alcun costo dalle ore 17 del 132023. Anche se non hai intenzione di giocare a queste offerte gratuite a breve puoi comunque accedere allo store per aggiungerle alla tua libreria e giocarci in uno momento, se il gioco ti interessa ovviamente. Infatti, per poter scaricare i giochimessi a disposizione ogni settimana occorre registrarsi su Epic Games e scaricare sul proprio PC l’installer con cui poter lanciare i giochi scaricati. I giochi rimarranno nella tua libreria e potrai scaricarli su qualunque PC, dunque nessun limite temporale o di macchina. PEGI: come vengono classificati i videogiochidal 13è un gioco d’azione per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... svarioken : ?? Store Epic: shapez e Dying Light: Enhanced Edition da riscattare gratuitamente. • -

Epic Games Store: i giochi gratis del 13 aprile 2023 sono stati ... Multiplayer.it

It’s Thursday, that great day of the week when Epic Games decides to be the sugar daddy of our dreams and dish out free games. Unlike a regular Sugar Daddy, Epic isn’t doing it for anything in return ...Due nuovi giochi gratis per PC sono in regalo da oggi su Epic Games Store, scaricabili dal 13 al 20 aprile 2023.