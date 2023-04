Moratti: «Inter, Benfica ostacolo quasi superato! Puntare alla finale» (Di giovedì 13 aprile 2023) L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è stato Intervistato da 90Min. Le sue parole su quanto fatto vedere dalla squadra di Simone Inzaghi contro il Benfica (vedi articolo). ostacolo portoghese superato al 50%, se non di più. ostacolo DA SUPERARE ? Massimo Moratti, presidente che all’Inter ha lasciato il cuore, ha parlato così del match di Champions League contro il Benfica. Le sue parole a 90Min: «Contro il Benfica era un ostacolo importantissimo da superare per l’Inter. Non è stato totalmente superato ma il buon 50% è stato fatto e anche di più. E devo dire che questo la mette in una condizione di superare il turno e di incontrare una squadra che conosce dato ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) L’ex presidente dell’, Massimo, è statovistato da 90Min. Le sue parole su quanto fatto vedere dsquadra di Simone Inzaghi contro il(vedi articolo).portoghese superato al 50%, se non di più.DA SUPERARE ? Massimo, presidente che all’ha lasciato il cuore, ha parlato così del match di Champions League contro il. Le sue parole a 90Min: «Contro ilera unimportantissimo da superare per l’. Non è stato totalmente superato ma il buon 50% è stato fatto e anche di più. E devo dire che questo la mette in una condizione di superare il turno e di incontrare una squadra che conosce dato ...

