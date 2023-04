Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Monza, ulteriori miglioramenti per #Berlusconi -

...die Brianza). Nel 2023 il suo nome è balzato agli onori delle cronache perché ha deciso di partecipare a Uomini e Donne in qualità di cavaliere del programma. Non sono note...ARBITRI: Wassermann (Trieste), Maschietto (Treviso) e Cassina (Brianza). NOTE: fallo tecnico ... Poi, proiettandosi sulla stagione nella sua interezza, è pronto ad aggiungeredettagli in ...Poi, proiettandosi sulla stagione nella sua interezza, è pronto ad aggiungeredettagli in ... ARBITRI: Wassermann (Trieste), Maschietto (Treviso) e Cassina (Brianza). NOTE: fallo tecnico ...

Monza, ulteriori miglioramenti per Berlusconi: il bollettino Calcio News 24

Sabato 15 aprile andrà in scena Inter-Monza, per la 30^ giornata di Serie A. Ecco tutto ciò che devi sapere sul match dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. Inter-MonzaContentsInter-MonzaInter-Monza: ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...