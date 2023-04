Monza | Rovella | “Primo gol lo dedico al Presidente Berlusconi”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Nicolòha parlato dopo il suogol in maglia biancorossa, durante la sfida contro l’Udinese. “il gol a Silvio, che sta vivendo un momento difficile. Lo aspettiamo presto e speriamo anche sabato di potergli fare un regalo, ne sarei molto felice”. E sulla sfida di San Siro: “L’Inter è sempre una grande squadra ed è difficile giocarci contro. Il centrocampista 21enne ha poi continuato: “è stato ed è importantissimo per la mia crescita, e già la sola conferma qui sarebbe molto importante. La convocazione in Nazionale? Mancini è un grande allenatore e ha molta esperienza, lui i giocatori importanti li chiama sempre. Se lo meriterò, mi chiamerà”. SportFace.

(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Sensi,, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna. All.: Palladino. . Lecce - Sampdoria . Occasione d'oro per la band ...Nell'ex Sensi arretra sulla linea dei centrocampista, accanto a, mentre Caprari - che rientra dalla squalifica - e Pessina agiranno alle spalle di Petagna. Queste le probabili ...Per quanto riguarda invece il centrocampo con il probabile ritorno di Leandro Paredes al PSG la Juventus potrebbe dare fiducia a Nicolò, attualmente in prestito al, dove sta disputando ...

Il centrocampista del Monza Nicolò Rovella ha rilasciato un'intervista a Sport Mediaset, alla vigilia di Inter - Monza: "La dedica del mio primo gol in Serie A va sicuramente al presidente Berlusconi, ...Sotto la lente di ingrandimento rimane sempre il centrocampo della Juventus. Allegri potrà riabbracciare Rovella, di ritorno dal Monza, come anche specificato da Gramellini: “L’unica certezza è che ...