Monza, Rovella: «Dedico il mio primo gol in Serie A a Berlusconi» (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole di Nicolò Rovella sul suo primo gol in Serie A, segnato nel pareggio del Monza con l’Udinese: «Lo Dedico a Berlusconi» In una intervista rilasciata Sportmediaset Nicolò Rovella ha parlato del suo primo gol in Serie A, realizzato nel pareggio del Monza contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. EMOZIONE – «Tante volte l’ho immaginato, ma quando succede rimani sempre un po’… Ero molto felice». DEDICA – «Al presidente Berlusconi, che sta passando un momento difficile, lo aspettiamo presto». PROSSIMA SFIDA CONTRO L’INTER – «Speriamo di fare un regalo a Berlusconi. Loro arriveranno in forma e liberi di testa, l’Inter è sempre una grande squadra ed sarà sempre ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole di Nicolòsul suogol inA, segnato nel pareggio delcon l’Udinese: «Lo» In una intervista rilasciata Sportmediaset Nicolòha parlato del suogol inA, realizzato nel pareggio delcontro l’Udinese. Di seguito le sue parole. EMOZIONE – «Tante volte l’ho immaginato, ma quando succede rimani sempre un po’… Ero molto felice». DEDICA – «Al presidente, che sta passando un momento difficile, lo aspettiamo presto». PROSSIMA SFIDA CONTRO L’INTER – «Speriamo di fare un regalo a. Loro arriveranno in forma e liberi di testa, l’Inter è sempre una grande squadra ed sarà sempre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Monza, Rovella: «Dedico il mio primo gol in Serie A a Berlusconi» - TUTTOJUVE_COM : Monza, Rovella: 'Dedico il gol a Berlusconi. Il mio futuro? Non so cosa succederà in estate' - news24_inter : Rovella, #Monza: «Giocare contro l’#Inter è sempre difficile, ma…» - FcInterNewsit : Monza, Rovella: 'Giocare contro l'Inter è sempre difficile, ma speriamo di fare un regalo a Berlusconi' - NeymarRiganello : @ilsalicefelice @Luigiciccarella @angianna78 @SCUtweet Cerri è del Como, attaccante di categoria in B, più volte in… -