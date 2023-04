Montesarchio | nuovo ingresso in Forza Italia | Dello Iacovo al fianco di Rubano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer costruire un partito con le basi solide, quale figura migliore di un imprenditore edile? A, Carmeloufficializza il suoin. Da validissimo titolare di azienda, la new entry ha già le idee ben chiare: “La mia adesione al partito è il naturale sviluppo di un percorso politico iniziato alle recenti elezioni politiche accanto all’onorevole Francesco Maria– ha dichiarato. Ho scommesso sul rinnovamento e sono convinto più di prima della scelta fatta. Avevo immaginato un mio impegno in occasione delle elezioni comunali dima ho deciso di fare un passo di lato: ho deciso di fare sintesi con la lista dell’avv. ...

...Provincia di Napoli 1 Napoli - Castel dell'Ovo 2 Napoli - Castel Capuano 3 Napoli - Castel4 ...43 Circello 44 Faicchio 45 Gioia Sannitica 46 Guardia Sanframondi 47 Limatola 4849 ...... come annunciato dal Comune partenopeo sarà assicurata l' apertura del Castel, conosciuto ...Archeologico di Aeclanum - Mirabella Eclano (AV) Museo Archeologico del Sannio Caudino -(...Mario Dice è il brand italiano fondato nel 2007 dall'omonimo stilista. Nato a, in provincia di Benevento in Campania, approda fin da giovanissimo nel mondo della ...ha presentato un...

Montesarchio, nuovo ingresso in Forza Italia: Dello Iacono al fianco ... anteprima24.it

Mai, come in questa tornata elettorale, si è registrato a Montesarchio un totale disimpegno da parte dei cittadini a scendere nell’agone politico per dare un contributo alla composizione del nuovo ...