Montecarlo | Sinner e Musetti si sfidano ai quarti | quando e dove vedere il derby italiano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Sfida tutta italiana aididisputeranno l'ultimo incontro in programma sul Centrale Rainier III, venerdì 14 aprile, in diretta sui canali Sky

13.39 - MATCH- Jannik torna nei quarti di! Battuto Hurkacz 3 - 6 7 - 6 6 - 1. Un set e mezzo giocato a livelli stratosferici da Hurkacz, maha tenuto duro e alla fine ha ...Estratto da gazzetta.it LORENZO MUSETTI 1 Lorenzo Musetti doveva essere in crisi. Lo era, almeno fino a pochi giorni fa. Poi, da ranocchio, si è trasformato in principe nella 'sua'e battendo Novak Djokovic in tre set, 4 - 6 7 - 5 6 - 4, si è ...(MONACO) " L'impresa di Lorenzo Musetti, la rimonta di Jannik, la 'maledizionè di Matteo Berrettini. E' ancora nel segno dell'Italtennis il giovedì del "Rolex Monte - Carlo Masters", ...

Atp Montecarlo: Musetti batte Djokovic 4-6 7-5 6-4. Ai quarti affronterà Sinner Corriere della Sera

Se Sinner per crescere ha "abbandonato" il nido di Riccardo Piatti, Musetti è il primo a rimarcare ogni volta quanto Simone Tartarini sia importante per il suo gioco, per la sua serenità, il suo ...Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno ai quarti di finale del torneo di Montecarlo. Sulla prestigiosa terra rossa del Principato di Monaco andrà in scena il derby azzurro tra i due grandi ...